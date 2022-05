Randonnée VIP

2022-08-18 14:00:00 – 2022-08-18 17:00:00 Depuis Pludual, partons ensemble à la découverte de Kermaria-an-Iskuit. Entre hameaux et sous-bois, aurez-vous peur de sa danse macabre ? nCircuit de 9,3 km. Prévoir des chaussures adaptées. nSur inscription à l'Office de Tourisme Falaises d'Armor.

