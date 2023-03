RANDONNÉE VIGNERONNE ET PIQUE-NIQUE DU TERROIR Cazouls-lès-Béziers Cazouls-lès-Béziers Catégories d’Évènement: Cazouls-lès-Béziers

Hérault Cazouls-lès-Béziers Partez à la découverte de notre vignoble, accompagné par Serge (directeur vignoble, jeune retraité) et ressourcez-vous !

Balade de 8.5 km, environs 2h30, de retour à la cave vous dégusterez une sélection de nos cuvées et profiterez d’un pique-nique terre et mer, de produits locaux.

+33 4 67 93 89 21

