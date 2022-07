Randonnée vigneronne Cocumont, 13 juillet 2022, Cocumont.

Randonnée vigneronne

Cave du Marmandais La Cure Cocumont Lot-et-Garonne OT Val de Garonne La Cure Cave du Marmandais

2022-07-13 – 2022-07-13

La Cure Cave du Marmandais

Cocumont

Lot-et-Garonne

Cocumont

5 5 EUR – Découvrez le vignoble marmandais et dégustez des produits locaux.

L’un de nos vignerons vous guidera tout au long d’un parcours vignoble en vous contant les plus belles anecdotes et histoires du terroir.

Le vignoble marmandais n’aura plus de secret pour vous.

Arrivés au plus beau point de vue de la balade, nous vous ferons découvrir des produits locaux (fromages, charcuterie etc.) et déguster nos meilleures cuvées.

– Randonnées vigneronnes les mercredis 13 juillet et 10 août à Cocumont, mercredi 20 juillet et 17 août à Beaupuy.

Possibilité de réservation en ligne.

Découvrez le vignoble marmandais et dégustez des produits locaux. L’un de nos vignerons vous guidera tout au long d’un parcours vignoble en vous contant les plus belles anecdotes et histoires du terroir. Le vignoble marmandais n’aura plus de secret pour vous.

+33 5 53 94 19 01

– Découvrez le vignoble marmandais et dégustez des produits locaux.

L’un de nos vignerons vous guidera tout au long d’un parcours vignoble en vous contant les plus belles anecdotes et histoires du terroir.

Le vignoble marmandais n’aura plus de secret pour vous.

Arrivés au plus beau point de vue de la balade, nous vous ferons découvrir des produits locaux (fromages, charcuterie etc.) et déguster nos meilleures cuvées.

– Randonnées vigneronnes les mercredis 13 juillet et 10 août à Cocumont, mercredi 20 juillet et 17 août à Beaupuy.

Possibilité de réservation en ligne.

Copyright Les Marmandais

La Cure Cave du Marmandais Cocumont

dernière mise à jour : 2022-07-08 par OT Val de Garonne