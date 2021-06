Randonnée vigneronne Cocumont, 11 août 2021-11 août 2021, Cocumont.

Randonnée vigneronne 2021-08-11 18:00:00 – 2021-08-11 20:00:00 La Cure Cave du Marmandais

Cocumont Lot-et-Garonne Cocumont

5 5 EUR Randonnées vigneronnes, tous les mercredis à 18h à Cocumont.

Découvrez les plus beaux points de vues et anecdotes du terroir. Vous achèverez cette randonnée par une dégustation de vins de la cave et de produits locaux (Ferme Gassiot, Fromagerie Bandet, etc).

Réservation obligatoire sur le site www.cavedumarmandais.fr ou au 05 53 94 19 01.

Randonnées vigneronnes, tous les mercredis à 18h à Cocumont.

Découvrez les plus beaux points de vues et anecdotes du terroir. Vous achèverez cette randonnée par une dégustation de vins de la cave et de produits locaux (Ferme Gassiot, Fromagerie Bandet, etc).

Réservation obligatoire sur le site www.cavedumarmandais.fr ou au 05 53 94 19 01.

+33 5 53 94 19 01

Randonnées vigneronnes, tous les mercredis à 18h à Cocumont.

Découvrez les plus beaux points de vues et anecdotes du terroir. Vous achèverez cette randonnée par une dégustation de vins de la cave et de produits locaux (Ferme Gassiot, Fromagerie Bandet, etc).

Réservation obligatoire sur le site www.cavedumarmandais.fr ou au 05 53 94 19 01.

Randonnées vigneronnes, tous les mercredis à 18h à Cocumont.

Découvrez les plus beaux points de vues et anecdotes du terroir. Vous achèverez cette randonnée par une dégustation de vins de la cave et de produits locaux (Ferme Gassiot, Fromagerie Bandet, etc).

Réservation obligatoire sur le site www.cavedumarmandais.fr ou au 05 53 94 19 01.

Caves du Marmandais