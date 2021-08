Randonnée Vieux-Vy-sur-Couesnon, 22 août 2021, Vieux-Vy-sur-Couesnon. Randonnée 2021-08-22 13:30:00 – 2021-08-22

Vieux-Vy-sur-Couesnon Ille-et-Vilaine Vieux-Vy-sur-Couesnon Pour les amateurs de randonnées, rendez-vous le 22 août prochain pour une randonnée à Vieux vy sur Couesnon avec le circuit carrière et mine de 12 km.

Rendez-vous alors à 14h15 Place de l’église ou à 13h30 devant l’ Office de Tourisme du Pays de Vitré pour un covoiturage.

En cas d’intempéries ,la randonnée peut être annulée. info@ot-vitre.fr +33 2 99 75 04 46 Pour les amateurs de randonnées, rendez-vous le 22 août prochain pour une randonnée à Vieux vy sur Couesnon avec le circuit carrière et mine de 12 km.

Rendez-vous alors à 14h15 Place de l’église ou à 13h30 devant l’ Office de Tourisme du Pays de Vitré pour un covoiturage.

En cas d’intempéries ,la randonnée peut être annulée. dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Vieux-Vy-sur-Couesnon Autres Lieu Vieux-Vy-sur-Couesnon Adresse Ville Vieux-Vy-sur-Couesnon lieuville 48.34343#-1.48829