Randonnée verte Ornans, 29 août 2021-29 août 2021, Ornans.

Randonnée verte 2021-08-29 – 2021-08-29 Parc de la visitation 7, rue Edouard Bastide

Ornans Doubs

5 EUR Départs à partir de 8h au parc de la Visitation. Des circuits balisés de 6, 12, 18 et 24 km sont proposés afin de découvrir des jolis points de vue. Le parcours de 6km est accessible aux familles avec poussettes. Ne pas oublier les chaussures de marche. Ravitaillements sur les parcours. Stationnement sur parking de la fenotte et du site de Nautiloue. Les parcours seront ouverts à nos amis traileurs sans chrono et sans classement, départ entre 8h et 8h45. Inscriptions en ligne à privilégier sauf parcours famille inscription sur place.

https://www.njuko.net/randoverte-21/select_competition

Départs à partir de 8h au parc de la Visitation. Des circuits balisés de 6, 12, 18 et 24 km sont proposés afin de découvrir des jolis points de vue. Le parcours de 6km est accessible aux familles avec poussettes. Ne pas oublier les chaussures de marche. Ravitaillements sur les parcours. Stationnement sur parking de la fenotte et du site de Nautiloue. Les parcours seront ouverts à nos amis traileurs sans chrono et sans classement, départ entre 8h et 8h45. Inscriptions en ligne à privilégier sauf parcours famille inscription sur place.

dernière mise à jour : 2021-07-08 par