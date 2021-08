Saint-Lyphard Bureau d'information touristique de Saint-Lyphard Loire-Atlantique, Saint-Lyphard Randonnée vélos entre « chaumière et marais » Bureau d’information touristique de Saint-Lyphard Saint-Lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Bureau d’information touristique de Saint-Lyphard

Horaires : samedi et dimanche / 9h-10h30 et 14h-15h30 Rdv : Place de l’église Nombre de Kms : 15 kms environ Chemins et petites routes Gratuit mais sur réservation au 02.40.91.41.34.

à la découverte de notre petit patrimoine local (fours à pain, croix, mares, puits…) Bureau d’information touristique de Saint-Lyphard Place de l’Eglise 44410 Saint-Lyphard Saint-Lyphard Loire-Atlantique

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T10:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T10:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00

