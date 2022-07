Randonnée vélo VTT – Tour des 4 lacs Orbey, 31 juillet 2022, Orbey.

Randonnée vélo VTT – Tour des 4 lacs

348 Lac Blanc Orbey Haut-Rhin

2022-07-31 09:00:00 – 2022-07-31 16:00:00

Orbey

Haut-Rhin

EUR Une randonnée VTT au départ du Lac Blanc 1200 qui vous permettra de pénétrer dans les cirques glaciaires des crêtes Vosgiennes pour découvrir les chaumes et les eaux paisibles des quatre Lacs.

Sortie accompagnée avec un moniteur vélo, éducateur sportif sport santé. Circuit adapté aux VTT à assistance électrique.

Distance / dénivelé : 40 km / 1000D+ Durée

Difficulté : 7 heures (plus ou moins 4h de pédalage)

Pause case croûte à mis journée repas tiré du sac aux abords d’une auberge.

Pré requis :

– être indépendant sur la conduite d’un VTT,

– rando ne demandant pas de technique de pilotage particulière.

– être capable de rouler 1 heures en tout terrain sur piste sans s’arrêter.

Notez les conditions particulières :

1- Le port du casque est obligatoire pour tous les participants

2- Les parcours pourront être adaptés selon les attentes et pour les besoins liés à la sécurité

3- Supplément pour la location de vélo, dégustation, repas, sur demande. VTT VAE Full suspendu sur demande selon disponibilité.

Pause repas, pique nique sur demande.

4- RÉSERVATIONS au plus tard 48h avant la date de départ

5- INFOS et demande particulière par mail : goloisiravelo@gmail.com

Belle randonnée à VTT autour des 4 lacs pour des vététistes aventuriers !

+33 3 89 71 33 78

Orbey

dernière mise à jour : 2022-07-26 par