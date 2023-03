Randonnée vélo Office de tourisme La Roque-d'Anthéron Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

La Roque-d'Anthéron

Randonnée vélo Office de tourisme, 16 avril 2023, La Roque-d'Anthéron . Randonnée vélo Cours Foch Office de tourisme La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône Office de tourisme Cours Foch

2023-04-16 08:30:00 – 2023-04-16

Office de tourisme Cours Foch

La Roque-d’Anthéron

Bouches-du-Rhône Parcours : 20 Km, sans difficulté particulière

Ouvert à tous ; les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés. Possibilité d’un itinéraire familial de 9 km.

Licence de participation : La licence de participation FFSP est délivrée au départ.

Café offert au départ et apéritif au retour. Ravitaillement proposé sur 2 points de contrôle.

Possibilité de restauration à l’arrivée dans les restaurants du village. Randonnée vélo tourisme@ville-laroquedantheron.fr +33 4 42 99 00 26 Office de tourisme Cours Foch La Roque-d’Anthéron

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, La Roque-d'Anthéron Autres Lieu La Roque-d'Anthéron Adresse La Roque-d'Anthéron Bouches-du-Rhône Office de tourisme Cours Foch Ville La Roque-d'Anthéron Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Office de tourisme Cours Foch La Roque-d'Anthéron

La Roque-d'Anthéron La Roque-d'Anthéron Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la roque-d'antheron /

Randonnée vélo Office de tourisme 2023-04-16 was last modified: by Randonnée vélo Office de tourisme La Roque-d'Anthéron 16 avril 2023 Bouches-du-Rhône Cours Foch Office de tourisme La Roque-d'Anthéron Bouches-du-Rhône Office de tourisme La Roque-d'Anthéron

La Roque-d'Anthéron Bouches-du-Rhône