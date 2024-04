RANDONNÉE VELO & MARCHE Treillières, dimanche 14 avril 2024.

RANDONNÉE VELO & MARCHE Treillières Loire-Atlantique

Le Treillières Vélo Club organise sa 36ᵉ randonnée

3 circuits cyclo-route de 44,76 et 91 kms, 5 circuits de 13, 31, 38, 48 et 57 kms et 3 circuits marche de 10, 13 et 18 kms.

Un café et un encas seront distribués au départ, sandwich, saucisse grillée et boisson à l’arrivée. Tombola, nombreux lots

Inscription en ligne possible avec HelloAsso sur le site treillieres-veloclub.org .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 07:30:00

fin : 2024-04-14 12:30:00

Treillières 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire

