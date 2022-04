Randonnée vélo Le Merlerault – Sainte Gauburge Sainte Colombe et parcours d’entraînement vélo pour les enfants Le Merlerault Le Merlerault Catégories d’évènement: Le Merlerault

Randonnée vélo Le Merlerault – Sainte Gauburge Sainte Colombe et parcours d'entraînement vélo pour les enfants

2022-05-07 10:30:00

Le Merlerault Orne Le Merlerault Randonnée vélo accompagnée entre Le Merlerault et Sainte Gauburge au Pays du cheval (34 km aller-retour)

. Départ du Merlerault au stade Guy JEAN à 10h30

. Arrivée à Sainte Gauburge à 12h30

. Pique- nique libre au City stade

GRATUIT. Réservation de Vélos à assistance électrique possible (contacter Julie MASSINOT à la CDC VAM). Possibilité d'être ramené au Merlerault par minibus pour les personnes souhaitant faire l'aller seulement. Initiation vélo avec parcours d'entraînement enfants dans le cadre du « Savoir Rouler à vélo » : Au Merlerault, au stade Guy JEAN de 9h à 11h. Libre et GRATUIT

