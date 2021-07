La Hague La Hague La Hague, Manche Randonnée « Vauville et ses vieilles pierres » La Hague La Hague Catégories d’évènement: La Hague

Ce parcours tracé à travers les landes de bruyères et d'ajoncs permet d'abord de découvrir le premier site, la carrière des grès de May. Ce site remarquable est unique en Europe ; nous pourrons y admirer des empreintes de plages fossiles datant de 450 millions d'années. Puis nous monterons vers l'allée couverte des Pierres Pouquelées datant du néolithique (4 500 ans). Nous découvrirons également les schistes de Beaumont qui renferment une faune datant de 480 millions d'années (trilobites, nautiles…). Enfin, nous terminerons ce parcours en empruntant une partie du chemin des douaniers qui longe le bord de mer avec une vue magnifique.

