Embouchure de l’étang de Saint-Paul, le vendredi 17 septembre à 08:30

Le 23 juin 1877, le Sénat et la Chambre des députés adoptent la loi relative à la création d’un port à la Pointe des Galets ainsi qu’à l’établissement d’un chemin de fer reliant ce port à Saint-Pierre et à Saint-Benoît. Ainsi, entre la rivière des Galets et la ravine des Trois Bassins, 23 kilomètres de voie ferrée longeront le littoral de la commune de Saint-Paul. 23 kilomètres, soit près d’un cinquième de la ligne ferroviaire ! Partez à la découverte du tronçon de l’étang à la Grotte du peuplement avec notre guide-conférencier.

Prévoir des chaussures de marche, un couvre-chef et une bouteille d’eau.

Du pont de l'embouchure de l'étang à l'arrêt de la Caverne, suivez le tracé de la ligne de chemin de fer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T08:30:00 2021-09-17T11:00:00

