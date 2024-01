Randonnée urbaine dans le 13e arrondissement, samedi 3 février 2024.

Le samedi 03 février 2024

de 10h00 à 12h00

Le samedi 16 mars 2024

de 10h00 à 12h00

Le samedi 04 mai 2024

de 10h00 à 12h00

Le samedi 08 juin 2024

de 10h00 à 12h00

.Tout public. A partir de 10 ans. payant 15 €

Quel bonheur que de randonner dans le 13e arrondissement , pour découvrir les milles et une facettes de cet arrondissement.

Voici un échantillon de ce que vous allez découvrir, voir ou faire pendant cette rando.

Montez à la Butte aux Cailles, et vous arpenterez les ruelles calmes d’un village du 19ème siècle, préservé au milieu de la ville, où les parisien.ne.s initié.e.s et les étudiant.e.s se détendent le week-end et profitent de l’ambiance cool.

de charmantes petites maisons et leur jardin à la végétation généreuse, du temps où le 13e, c’était encore la campagne aux portes de Paris.

Buvez une eau pure et limpide, qui vient d’un puits artésien, préservée à 610 mètres sous terre elle est sans aucune pollution! (Prévoyez un gobelet ou une bouteille vide pour repartir avec un échantillon).

Traversez le quartier de la petite Asie et son ambiance unique qui tient à ses magasins, supermarchés et restaurants où l’on peut se régaler des cuisines du Vietnam, Cambodge, Laos, Chine… (Saviez-vous que Paris est la capitale européenne qui accueille la plus grande communauté asiatique ?)

Observez tags, graffiti et fresques murales de street art qui ponctuent le parcours. Créés par des artistes français et internationaux, ces œuvres vous surprendront, vous laisseront perplexes… ou vous enchanteront!

Levez le nez face à des architectures très modernes qui vous feront réagir (j’aime, j’aime pas!). Et oui, Paris continue de s’agrandir et permet aux architectes de s’exprimer. Sur le résultat, les avis divergent, mais personne n’est indifférent !

Parcours de 8-9 km prévoir des chaussures adaptées ou confortables pour la marche.

Peut convenir à des enfants aimant marcher, à partir de l’âge de 10 ans.

Le lieu de rdv précis vous sera communiqué lors de vote confirmation de commande. Il se situe prés du metro Corvisart.

Le lieu de rdv précis vous sera communiqué lors de vote confirmation de commande. Il se situe prés du metro Corvisart.

Contact : https://exploreparis.com/fr/4223-randonnee-urbaine-dans-le-13eme-arrondissement.html contact@exploreparis.fr

©Val-de-Marne tourisme et loisirs Randonnée urbaine dans le 13e