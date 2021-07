Randonnée urbaine à vélo Martigues, 3 août 2021-3 août 2021, Martigues.

Randonnée urbaine à vélo 2021-08-03 – 2021-08-03 Les vélos des étangs L’Ile

Martigues 13500

Ces visites, insolites, théâtralisées et historiques à vélo permettent de traverser les différents quartiers de Martigues jusqu’au site de Tholon, en passant par L’Île et Jonquières.



Avec la Cie L’Ombre Folle et les Vélos des Etangs.

Visite théâtralisée en vélo à travers les différents quartier de la ville de Martigues, pour découvrir autrement son histoire.

+33 6 75 15 35 06

