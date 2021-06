Châtellerault Lac de la Forêt Châtellerault, Vienne Randonnée trotinette électrique Lac de la Forêt Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

du mercredi 14 juillet au samedi 21 août à Lac de la Forêt

Venez avec un sac à dos et une gourde. prenez votre casque si vous en avez un. Tous les créneaux sont disponibles à partir de 12 ans sauf le samedi de 14h à 16h ou il faut avoir 18 ans. Les créneaux de 14h à 15h sont réserver aux centres ou aux groupes. Venez faire un tour de trottinette électrique accompagné d’un moniteur pour découvrir les chemins autour de Châtellerault Lac de la Forêt Châtellerault, rue Alienor d’aquitaine Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T10:15:00 2021-07-14T11:45:00;2021-07-14T14:00:00 2021-07-14T15:00:00;2021-07-14T15:15:00 2021-07-14T16:45:00;2021-07-14T17:00:00 2021-07-14T18:30:00

