Calvignac Lot Calvignac L’association de Gymnastique G V J’Y VAIS de Limogne en Quercy, présidée par Madame Karine BIGOT, organise une randonnée le 27 juin.

Pour sa 7ème édition, la randonnée très nature se déroulera autour de Calvignac. D’un niveau moyen à moyen+, elle se déroule sur 9 km avec 250 m de dénivelé environ. Des chaussures adaptées et des bâtons de marche pour la randonnée sont conseillés. Nous vous donnons rendez-vous sur le parking du point de vue de Calvignac (46160) à 9h00 pour le café d’accueil. Départ à 9h30 pour la randonnée. De retour au point de départ, le déjeuner sera sorti du sac.

La visite de l’OSERAIE DU QUERCY de Calvignac ainsi qu’une démonstration de vannerie sera proposée aux participants dans l’après-midi.

Renseignements et inscription obligatoire avant le 22 juin au 06 22 50 80 10 ou par courriel gvjvlimogne@gmail.com .

Cette journée sera organisée dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Renseignements et inscription obligatoire avant le 22 juin au 06 22 50 80 10 ou par courriel gvjvlimogne@gmail.com .

