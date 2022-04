Randonnée Tournée des villages La Sabline – MJC 21 Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

Vienne

Randonnée Tournée des villages

La Sabline – MJC 21, le dimanche 8 mai à 08:00

Pour la 38e Tournée des villages, venez participez à une randonnée pédestre de 8, 12 et 16 km. Inscriptions à 8h (dernier départ à 9h) depuis la cour de la MJC 21 / La Sabline (parking place du champ de foire). Pensez à emmener votre gobelet. Port du masque sur les espaces de rassemblement (inscription et ravitaillement). Informations MJC 21 : 05 49 48 39 27.

Tarifs : 3 € et 2 € (adhérents MJC Vienne et Gartempe), gratuit – de 16 ans

Tout public / Tarifs : 3€ et 2€, gratuit – de 16 ans. La Sabline – MJC 21 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux Le Vinatier Vienne

