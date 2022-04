Randonnée thème Charlotte Corday – 8 km à 10 km Le Renouard, 15 mai 2022, Le Renouard.

Randonnée thème Charlotte Corday – 8 km à 10 km Le Renouard

2022-05-15 10:00:00 – 2022-05-15 17:00:00

Le Renouard Orne Le Renouard

Apportez votre pique-nique, buvette sur place, le Comité des fêtes offre l’apéritif et le café

Déroulement de la journée

Départ mairie 10h00, marche de 4 ou 5km, accueil et découverte du domaine (2 heures d’explications), pique-nique sur place et retour vers 17h00.

Réservation obligatoire

comitedesfetesdurenouard@gmail.com +33 6 95 49 14 79

Le Renouard

