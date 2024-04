Randonnée thématique et contée à Monthou sur Cher Monthou-sur-Cher, mardi 7 mai 2024.

Randonnée thématique et contée à Monthou sur Cher. Entre vignes, village et forêt au domaine Sauvète. Nous serons accueillis au domaine Sauvète à Monthou-sur-Cher pour découvrir les beaux paysages viticoles de la Vallée du Cher en entendant des contes et des légendes… Une dégustation et une collation réconforteront les randonneurs au retour et une exposition artistique temporaire pourra être admirée au chais. Chaussures de marche recommandée et batons si problème de genou. 77 7 EUR.

Domaine Sauvète

Monthou-sur-Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire birettenco@orange.fr

