Randonnée thématique connaître la montagne basque à travers son histoire Ainhoa, samedi 6 avril 2024.

Randonnée thématique avec visites de monuments mégalithiques, protohistoriques et des bornes de massif de Soporro, Atsulai et Mondarrain et de la chapelle d’Ainhoa et de ses alentours.

Participation libre. Condition physique et habillement pour la marche obligatoires. .

Début : 2024-04-06 09:00:00

Bureau d’Accueil Touristique

Ainhoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ainhoa@otpaysbasque.com

