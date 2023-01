Randonnée thématique : 2nde Guerre Mondiale Latillé Latillé Office de Tourisme du Haut-Poitou Latillé Catégories d’Évènement: Latillé

Randonnée Thématique sur la Seconde Guerre Mondiale organisée par le Recollectif

Une surprise vous attend : un trajet en véhicules d’époque qui vous déposeront sur le lieu de départ de la partie randonnée ainsi que le retour au point de départ. Parcours de 5 km, scène de vie et bivouacs. Collation à l’arrivée. Départ de la place de l’école primaire de Latillé. Tarif unique 8€.

La billetterie en ligne sera ouverte sur https://www.helloasso.com/associations/recollectif/evenements/randonnee-thematique-2nde-edition Modalités pratiques :

– prévoir chaussures de marche et gourdes d’eau, une collation vous sera offerte à la fin de la randonnée

– 7 départs sont prévus, afin de faire profiter le plus de participants possibles à l'événement. N'hésitez pas à vous reporter sur les autres départs en cas d'affluence sur celui initialement voulu

Tarif 8€

