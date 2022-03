Randonnée théâtrale Sandouville, 3 avril 2022, Sandouville.

Randonnée théâtrale Sandouville

2022-04-03 14:30:00 – 2022-04-03

Sandouville Seine-Maritime Sandouville

Au départ de l’église de Sandouville, Denis Grisel – grand randonneur – accompagné par Hélène Pesquet – comédienne – vous emmènera par les petits chemins, les sentiers, les bois et les plaines pour vous narrer avec entrain et humour les secrets et l’histoire des lieux jonchant le parcours. En voilà un moment en perspective, bon pour vos mollets comme pour vos cellules grises !

Le dimanche 3 avril à 14h30 – Pensez aux bonnes chaussures !

Durée : 2h-2h30 environ

Tarif : 6€ par participant

Réservation au 06.20.58.85.15 ou sur contact@cie-labelleenvolee.fr.

