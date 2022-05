Randonnée téléthon à La Graverie Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage Catégories d’évènement: Calvados

Souleuvre en Bocage

Randonnée téléthon à La Graverie Souleuvre en Bocage, 3 décembre 2022, Souleuvre en Bocage. Randonnée téléthon à La Graverie Salle Marcel Danjou La Graverie Souleuvre en Bocage

2022-12-03 08:30:00 08:30:00 – 2022-12-03 Salle Marcel Danjou La Graverie

L'ATVS vous propose cette randonnée pédestre entre Campeaux et la Graverie au profit du Téléthon de 14 km. Au départ de la salle Marcel Danjou de la Graverie en bus. Possibilité de se restaurer sur place le midi (sur réservation).

