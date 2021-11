RANDONNÉE TÉLÉTHON À ÉCHEMIRÉ Baugé-en-Anjou, 5 décembre 2021, Baugé-en-Anjou.

RANDONNÉE TÉLÉTHON À ÉCHEMIRÉ Baugé-en-Anjou

2021-12-05 – 2021-12-05

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

EUR 8 Accueil à la Salle des Fêtes échemiré avec café, chocolat, brioche, pomme.

Départs de 9h à 10h30

3 randonnées pédestres sont proposées:

– Circuit ‘Poussette’ de 1 km.

– Circuit des Moulins de 4,5 km.

– Circuit ‘Spécial Téléthon’ de 12 km.

Au retour de randonnée : vin et chocolat chaud, boissons.

Vente d’articles Téléthon.

Inscription possible au stand Téléthon du marché de Baugé les samedis 27/11 et 4/12.

Randonnée Téléthon à Échemiré

patricia.deschamps@baugeenanjou.fr

Baugé-en-Anjou

