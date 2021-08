Plombières-les-Bains Casino Plombières-les-Bains, Vosges Randonnée sur les traces du « Tacot » Casino Plombières-les-Bains Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains

Vosges

Randonnée sur les traces du « Tacot » Casino, 18 septembre 2021, Plombières-les-Bains. Randonnée sur les traces du « Tacot »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Casino

### Participez à une randonnée sur les traces du train qui reliait la gare de Plombières aux usines De Pruines de Semouse. Un premier point de rendez-vous pour le départ de la randonnée se fera sur le parking du Casino de Plombières. Vous utiliserez ensuite votre véhicule personnel pour vous rendre au Parking de la Tréfilerie des Vosges d’où partira la randonnée.

Gratuit. Accès libre. Prévoir des chaussures de marche, parcours sur terrain pentu.

Participez à une randonnée sur les traces du train qui reliait la gare de Plombières aux usines De Pruines de Semouse. Casino Allée Eugène Delacroix, 88370 Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains, Vosges Autres Lieu Casino Adresse Allée Eugène Delacroix, 88370 Plombières-les-Bains Ville Plombières-les-Bains lieuville Casino Plombières-les-Bains