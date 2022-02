Randonnée « Sur les traces du peintre Jean François Millet » La Hague, 5 août 2022, La Hague.

Randonnée « Sur les traces du peintre Jean François Millet » La Hague

2022-08-05 15:00:00 15:00:00 – 2022-08-05

La Hague Manche

Au départ du hameau Gruchy à Gréville-Hague, lieu de naissance du peintre Jean-François Millet, vous découvrirez les paysages peints par l’artiste, dont le Castel Vendon et les falaises de Gréville avec leur faune et leur flore remarquables. Vous en saurez plus sur l’histoire géologique de ces sites. L’architecture rurale locale n’aura plus de secrets pour vous. Au fil des commentaires, vous comprendrez pourquoi le peintre de l’Angélus était si attaché à son Cotentin natal.

