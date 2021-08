Tautavel Village Pyrénées-Orientales, Tautavel Randonnée sur les traces du passé Village Tautavel Catégories d’évènement: Pyrénées-Orientales

Tautavel

Randonnée sur les traces du passé

le samedi 18 septembre

**Les sentinelles du passé ** —————————– Randonnée depuis le village en direction de la tour de tautavel en passant par les ruines du château. Si à Tautavel les habitants ont plutôt tendance à dater leur patrimoine en centaine de milliers d’années, ils n’en négligents pas moins d’indiquer aux visiteurs de passage, les riches vestiges d’un passé moins lointain, les ruines du château féodal qui se confondent avec l’éperon rocheux dominent le vieux village, tandis que plus haut la « Torre del Far » ancienne tour à signaux veille toujours des Corbières à la mer. **Attention randonnée assez sportive prévoir près de 3H aller retour, dénivelé et passages escarpés. Tenue adaptée, et prévoir de l’eau. Innacessible pour les personnes à mobilité réduite. Information section randonnée de la MJC 0627175596**

Rdv au Théatre du Millénaire, au dessus du musée, randonnée assez sportive, durée: 3h, dénivelé et passages escarpés, tenue adaptée, prévoir de l’eau

Partez à la découverte du patrimoine médiéval de Tautavel. Village place de la République, 66720 Tautavel

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T13:00:00

