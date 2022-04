Randonnée “Sur les traces des vautours” Cambo-les-Bains, 22 août 2022, Cambo-les-Bains.

Randonnée “Sur les traces des vautours” Cambo-les-Bains

2022-08-22 09:00:00 – 2022-08-22 12:30:00

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques Cambo-les-Bains

Lieu de rendez-vous : parking du Leclerc d’Ossès.

Lors d’une randonnée riche en découvertes et en émotions, Patxi vous amène à la rencontre de l’oiseau roi de nos montagnes et vous livre avec son cœur tous les secrets de la montagne basque, sa faune et sa flore. Vous vous aventurerez au plus près des niches des vautours fauves pour les observer à la jumelle. Ressentez la puissance de ces magnifiques planeurs qui défient les vents avec leurs 2,80 m d’envergure lorsqu’ils vous survolent.

Dénivelé : +250 m ; Distance : 5 km ; Durée : 3h

Départ minimum 8 pers. et maximum 17pers.

Sur inscription obligatoire à l’Office de Tourisme de Cambo-les-Bains au plus tard la veille.

+33 5 59 29 70 25

© @cambo

Cambo-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-03-16 par OT Cambo les Bains