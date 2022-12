Randonnée – Sur les traces des sons naturels – Entre Folkrore et Tradition Métabief Métabief Catégories d’évènement: Doubs

Métabief

Randonnée – Sur les traces des sons naturels – Entre Folkrore et Tradition Métabief, 26 décembre 2022, Métabief . Randonnée – Sur les traces des sons naturels – Entre Folkrore et Tradition Devant le panneau de plan des pistes aux caisses Métabief Doubs

2022-12-26 – 2022-12-26 Métabief

Doubs Partez à la découverte du « didgeridoo des montagnes » – le Cor des Alpes. Le Cor des Alpes est un instrument de musique à part entière célèbre pour ses sonorités incroyables. Entre » Sons et Yodles » vous apprendrez tous les secrets de cet instrument à vent.

Durée : 2h30. Distance : 3km. Dénivelé : 150m. Niveau : Facile

Réservation obligatoire aux caisses de Métabief.

Recommandations : Chaussures de marche, raquettes à neige, bâtons contact@smmo-metabief.com +33 3 81 49 20 00 http://www.station-metabief.com/ Métabief

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Métabief Autres Lieu Métabief Adresse Devant le panneau de plan des pistes aux caisses Métabief Doubs Ville Métabief lieuville Métabief Departement Doubs

Métabief Métabief Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metabief/

Randonnée – Sur les traces des sons naturels – Entre Folkrore et Tradition Métabief 2022-12-26 was last modified: by Randonnée – Sur les traces des sons naturels – Entre Folkrore et Tradition Métabief Métabief 26 décembre 2022 Devant le panneau de plan des pistes aux caisses Métabief Doubs Doubs Métabief

Métabief Doubs