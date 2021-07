Mazères Village Ariège, MAZERES Randonnée sur les traces des Huguenots Village Mazères Catégories d’évènement: Ariège

MAZERES

Randonnée sur les traces des Huguenots Village, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Mazères. Randonnée sur les traces des Huguenots

Village, le samedi 18 septembre à 10:00

En compagnie de notre guide conférencière, parcourez les coteaux de Calmont, en direction de Gibel au départ de Mazères, au cours d’une randonnée durant laquelle elle évoquera l’importance de la religion protestante dans ce petit coin de Lauragais. Tout au long du parcours des explications sur la religion protestante et sa pratique au cours des siècles vous plongera dans un univers méconnu mais passionnant dans l’histoire de ces villages.

Participation libre, rdv devant l’église de Mazères à 10h, équipez-vous de chaussures de marche, d’une gourde, d’un chapeau et de votre pique-nique

Venez marcher sur les traces de nos ancêtres les protestants. Village Place de l’église, 09270 Mazères Mazères Ariège

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ariège, MAZERES Étiquettes évènement : Autres Lieu Village Adresse Place de l'église, 09270 Mazères Ville Mazères lieuville Village Mazères