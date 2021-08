Sèvremoine Sèvremoine Maine-et-Loire, Sèvremoine RANDONNÉE “SUR LES SENTIERS DE LA SOURCE” À SAINT-CRESPIN-SUR-MOINE Sèvremoine Sèvremoine Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Sèvremoine Maine-et-Loire Sèvremoine 5 5 EUR L’école privée de Saint Crespin sur Moine organise une randonnée pédestre le dimanche 5 septembre 2021.

Il y aura 4 circuits : 8/12/16/20 km

Les inscriptions et les départs sont libres de 7h30 à 10h à la salle des fêtes de Saint Crespin sur Moine.

Ravitaillement sur les circuits et grillade à l’arrivée

