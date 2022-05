Randonnée : Sur les paysages de Cezanne (2h30) Aix-en-Provence, 4 mai 2022, Aix-en-Provence.

Randonnée : Sur les paysages de Cezanne (2h30) Direction Tholonet Départ au niveau de l’arrêt de bus Ferrageon Aix-en-Provence

2022-05-04 14:00:00 – 2022-05-04 16:30:00 Direction Tholonet Départ au niveau de l’arrêt de bus Ferrageon

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

En marchant sur ses pas nous profiterons des vues exceptionnelles sur la montage Sainte-Victoire. Ce Grand Site de France, classé depuis l’an 2000, reste riche et varié, authentique et simple mais toujours d’une beauté sauvage et rare. N’oubliez pas votre bouteille d’eau !

​Partenaire du Grand Site Sainte Victoire.



Attention transport non compris : En voiture, jusqu’au Tholonet, se garer sur le parking à proximité du boulodrome, et attendre au niveau de l’arrêt de bus Ferrageon. En bus (masque obligatoire), depuis l’office de tourisme, ligne 13 à l’arrêt Rotonde Bonaparte puis descendre à l’arrêt Ferrageon, au Tholonet.



➜ Visite à pied

➜ Langue : en français

➜ Durée : 2h30 environ

➜ Les enfants sont autorisés à partir de 8 ans.

Balade nature avec cette petite randonnée de 2h30 sur le thème du peintre Cézanne, elle vous permettra de vous imprégner de toute l’atmosphère de la campagne aixoise

http://aixprovenceoutdoor.com/

En marchant sur ses pas nous profiterons des vues exceptionnelles sur la montage Sainte-Victoire. Ce Grand Site de France, classé depuis l’an 2000, reste riche et varié, authentique et simple mais toujours d’une beauté sauvage et rare. N’oubliez pas votre bouteille d’eau !

​Partenaire du Grand Site Sainte Victoire.



Attention transport non compris : En voiture, jusqu’au Tholonet, se garer sur le parking à proximité du boulodrome, et attendre au niveau de l’arrêt de bus Ferrageon. En bus (masque obligatoire), depuis l’office de tourisme, ligne 13 à l’arrêt Rotonde Bonaparte puis descendre à l’arrêt Ferrageon, au Tholonet.



➜ Visite à pied

➜ Langue : en français

➜ Durée : 2h30 environ

➜ Les enfants sont autorisés à partir de 8 ans.

Direction Tholonet Départ au niveau de l’arrêt de bus Ferrageon Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-04-29 par