Après une découverte de l’église St Pierre de Biville et du tombeau du saint, nous irons jusqu’au calvaire des dunes. De là, un vaste panorama s’étend sous nos yeux : dunes, mares de Vauville, landes, vallées, au loin les falaises de Jobourg et les îles anglo-normandes. Comment ces paysages divers se sont-ils constitués ? Quelle influence ont-ils eu dans l’histoire patrimoniale de Biville ? Au XVIIe siècle, durant l’épidémie de peste, la population s’est installée dans les dunes sous la protection du Bienheureux et nul n’a été touché. Notre balade nous conduira ensuite au hameau Gardin, lieu de naissance du Bienheureux et site archéologique d’un habitat de la protohistoire ancienne. Nous y découvrirons le petit patrimoine rural.

