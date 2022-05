Randonnée sur les pas des alliés Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Hermanville-sur-Mer

Randonnée sur les pas des alliés Hermanville-sur-Mer, 7 juin 2022, Hermanville-sur-Mer. Randonnée sur les pas des alliés Rue de Fécamp Rendez-vous sur la digue Hermanville-sur-Mer

2022-06-07 09:30:00 – 2022-06-07 12:30:00 Rue de Fécamp Rendez-vous sur la digue

Hermanville-sur-Mer Calvados Hermanville-sur-Mer D’une durée de 2h30, le parcours, guidé par Dany, s’arrêtera aux points clés du débarquement sur la commune.

Il débutera sur la digue rue de Fécamp et se clôturera à la Mairie, dans le bourg.

Réservation auprès de la Mairie au 02 31 36 18 00 ou serviceculturel@hermanville-sur-mer.fr D’une durée de 2h30, le parcours, guidé par Dany, s’arrêtera aux points clés du débarquement sur la commune. Il débutera sur la digue rue de Fécamp et se clôturera à la Mairie,… serviceculturel@hermanville-sur-mer.fr +33 2 31 36 18 00 D’une durée de 2h30, le parcours, guidé par Dany, s’arrêtera aux points clés du débarquement sur la commune.

Il débutera sur la digue rue de Fécamp et se clôturera à la Mairie, dans le bourg.

Réservation auprès de la Mairie au 02 31 36 18 00 ou serviceculturel@hermanville-sur-mer.fr Rue de Fécamp Rendez-vous sur la digue Hermanville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-07 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Hermanville-sur-Mer Autres Lieu Hermanville-sur-Mer Adresse Rue de Fécamp Rendez-vous sur la digue Ville Hermanville-sur-Mer lieuville Rue de Fécamp Rendez-vous sur la digue Hermanville-sur-Mer Departement Calvados

Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hermanville-sur-mer/

Randonnée sur les pas des alliés Hermanville-sur-Mer 2022-06-07 was last modified: by Randonnée sur les pas des alliés Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer 7 juin 2022 Calvados Hermanville-sur-Mer

Hermanville-sur-Mer Calvados