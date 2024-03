RANDONNÉE SUR LES HAUTEURS D’ABRESCHVILLER ET WALSCHEID Départ salle de la galerie Abreschviller, dimanche 17 mars 2024.

RANDONNÉE SUR LES HAUTEURS D’ABRESCHVILLER ET WALSCHEID Départ salle de la galerie Abreschviller Moselle

Dimanche

Une randonnée qui offrira des paysages marqués par les premiers signes de printemps, avec passage par les signes remarquables de la Roche du Diable et la Grotte Saint-Léon, la plus grande cavité du Massif des Vosges.

La marche fait environ 17km avec un dénivelé positif de 500m.

Il y a aura un accueil café au départ.

Le repas sera tiré du sac et se prendra dans la salle de Walscheid.

Le retour donnera lieu à un café/gâteau.

Les inscriptions se font par téléphone avant le 15 mars.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 09:00:00

fin : 2024-03-17 16:30:00

Départ salle de la galerie A l’arrière de la salle des fêtes

Abreschviller 57560 Moselle Grand Est

L’événement RANDONNÉE SUR LES HAUTEURS D’ABRESCHVILLER ET WALSCHEID Abreschviller a été mis à jour le 2024-03-08 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG