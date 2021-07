Issoire Issoire Issoire, Puy-de-Dôme Randonnée sur les Hautes-Terres du Cézallier Issoire Issoire Catégories d’évènement: Issoire

Randonnée sur les Hautes-Terres du Cézallier Issoire, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Issoire. Randonnée sur les Hautes-Terres du Cézallier 2021-07-14 09:00:00 – 2021-07-14 17:00:00 RDV devant l’Office de Tourisme d’Issoire 9 Place Saint-Paul

Issoire Puy-de-Dôme Issoire EUR 34 34 Venez randonner, entre le Sancy et le Cantal, pour découvrir le Cézallier, un paysage mêlé de prairies de montagne, de lacs volcaniques, de tourbières aux plantes carnivores et de sommets arrondis par l’érosion glaciaire… contact@toulaba-outdoor.com +33 7 68 68 88 61 dernière mise à jour : 2021-07-08 par

