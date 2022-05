RANDONNEE SUR LES CAUSSES ACCOMPAGNEE DE SA CARAVANE DE DROMADAIRES, 23 juillet 2022, .

RANDONNEE SUR LES CAUSSES ACCOMPAGNEE DE SA CARAVANE DE DROMADAIRES

2022-07-23 09:00:00 – 2022-07-23 17:00:00

Christèle vous propose de découvrir les Causses accompagnés de ses dromadaires. Une façon originale et ludique de découvrir le Larzac et ses animaux très touchant !

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

Infos pratiques : Prévoir gourde, chapeau et chaussures adaptées

GRATUIT à partir de 16 ans

