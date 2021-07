Randonnée sur le sentier des mille et une pierres Mairie, 18 septembre 2021, Villespassans.

Randonnée sur le sentier des mille et une pierres

Mairie, le samedi 18 septembre à 09:00

Sentier des mille et une pierres – samedi 15 – 8h-12h randonnée de 4h – rdv devant la mairie – inscription obligatoire Autour du village, les murets qui cernent les vignes donnent au paysage, un aspect de « bocage méditerranéen ». L’activité a évolué au fil du temps. Au départ de l’élevage de chèvres, au XVIIIe siècle, il y a la culture du blé, du seigle et de l’avoine et au XIXe siècle, c’est la vigne qui domine. En 1910, les principales productions du village, sont la vigne et les truffes. Cette expansion va durer jusqu’à la crise du phylloxera vers 1882. Le Sentier des mille et une pierres permet de découvrir la vie des bergers et paysans qui ont façonné le paysage avec la construction des cabanes en pierres. Elles sont un riche témoignage de cette vie rurale ancestrale. Cet itinéraire pédestre, au cœur d’un environnement préservé, raconte à l’aide de panneaux explicatifs illustrés la vie pastorale et agricole sur le terroir de Villespassans. À noter que de nombreux dolmens occupent également le territoire de la commune. Ils datent de 2500 à 1500 avant J.C. et sont aussi l’occasion d’un autre voyage dans le temps… Cette riche randonnée sera menée par le Maire de Villespassans, Jean-Christophe Petit. Randonnée de 4h – rdv devant la mairie – inscription obligatoire

