Tenteling Moselle Tenteling Animée par le CTL. Rendez-vous devant le Moulin du Grauberg de Tenteling, à 8h30. Distance : 9,4 km. Randonnée gratuite. Prévoir de bonnes chaussures et une tenue adaptée, ainsi que sa boisson. Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Forbach au 03.87.85.02.43 ou en ligne sur boutique.paysdeforbach.com Animée par le CTL. Rendez-vous devant le Moulin du Grauberg de Tenteling, à 8h30. Distance : 9,4 km. Randonnée gratuite. Prévoir de bonnes chaussures et une tenue adaptée, ainsi que sa boisson. Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Forbach au 03.87.85.02.43 ou en ligne sur boutique.paysdeforbach.com

