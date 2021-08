Nouic Mairie de Nouic Haute-Vienne, Nouic Randonnée sur le chemin du Ruisseau des Brebis Mairie de Nouic Nouic Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Mairie de Nouic, le dimanche 19 septembre à 09:00 Tarif : 2€. Durée : 2h. Départ : devant la mairie.

Les membres de l’association “Randeau nature” vous font découvrir les chemins de Nouic, sentiers ruraux dans le département des Haute-Vienne. Mairie de Nouic 1 place docteur Justin-Labuze, 87330 Nouic Nouic Haute-Vienne

2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T11:30:00

