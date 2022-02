Randonnée sur la trace des animaux Arche de la Nature Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Venez repérer les indices de présence de la faune sauvage. Après une promenade dans la forêt de l’Arche permettant de repérer les indices de présence de la faune sauvage, vous découvrirez les secrets de la Maison de la Forêt.

Inscription obligatoire, 5 €

Arche de la nature – Pays de la Loire Grandeur Nature
Arche de la Nature
51, rue de l'Estérel
72100 Le Mans
Le Mans
Sarthe

2022-05-04T14:00:00 2022-05-04T16:00:00

