Augères 23210 Augères Randonnée de 11 kms, possibilité de raccourcir.

Départ à 13h 30 de l’Eglise d’Augères.

Adhésion à l’Association : 10 €uros/année. Tous les mois, l’Association « Les Chemins de Fursac », vous propose de partir à la découverte de chemins de randonnée balisés. Randonnée de 11 kms, possibilité de raccourcir.

