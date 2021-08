Forbach Forbach Forbach, Moselle RANDONNEE ST JACQUES DE COMPOSTELLE – WARNDT WEEKEND Forbach Forbach Catégories d’évènement: Forbach

Forbach Moselle Forbach Randonnée de Forbach à Hombourg-Haut (env. 23 km) sur le chemin des étoiles, via Morsbach, Cocheren et Béning. Petit déjeuner sur le parvis de la Chapelle Ste Croix (café, croissant, eau). Déjeuner à Cocheren. Café et gâteau à Hombourg-Haut. Tarif : 14,50 €. Inscription et paiement : OT du Pays de Forbach +33 3 87 85 02 43, contact@paysdeforbach.com, Office de tourisme CC Freyming-Merlebach, +33 3 87 90 53 53, tourismepaysfreymingmerlebach@enes.fr. Délai d’inscription : 15 septembre 2021. Participation sous responsabilité individuelle. Uniquement pour marcheurs confirmés. Annulation possible en cas de mauvais temps. contact@paysdeforbach.com +33 3 87 85 02 43 Ot forbach dernière mise à jour : 2021-07-30 par

