RANDONNEE SPORTIVE SUR LES HAUTEURS DE WALSCHEID ET ABRESCHVILLER Walscheid Walscheid Catégories d’évènement: Moselle

Walscheid

RANDONNEE SPORTIVE SUR LES HAUTEURS DE WALSCHEID ET ABRESCHVILLER Walscheid, 13 mars 2022, Walscheid. RANDONNEE SPORTIVE SUR LES HAUTEURS DE WALSCHEID ET ABRESCHVILLER Route d’Alsace Plan d’eau Walscheid

2022-03-13 07:00:00 07:00:00 – 2022-03-13 Route d’Alsace Plan d’eau

Walscheid Moselle Walscheid 6 EUR Les Pas Rapides de Dabo vous propose un parcours autour de Walscheid-Abreschviller en passant par différents points d’intérêt, grotte, vierge, rocher du diable, dimanche 13 mars 2022, à 7h00.. Distance : 28-30km environ, pour un dénivelé : 800m. Cette marche n’est pas conseillée pour les enfants. Repas tiré du sac. Tarif unique : 6€. Renseignements et inscription par téléphone. +33 3 87 07 43 12 Libre de droits – jackmac34 pour Pixabay

Route d’Alsace Plan d’eau Walscheid

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Walscheid Autres Lieu Walscheid Adresse Route d'Alsace Plan d'eau Ville Walscheid lieuville Route d'Alsace Plan d'eau Walscheid Departement Moselle

Walscheid Walscheid Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/walscheid/

RANDONNEE SPORTIVE SUR LES HAUTEURS DE WALSCHEID ET ABRESCHVILLER Walscheid 2022-03-13 was last modified: by RANDONNEE SPORTIVE SUR LES HAUTEURS DE WALSCHEID ET ABRESCHVILLER Walscheid Walscheid 13 mars 2022 Moselle Walscheid

Walscheid Moselle