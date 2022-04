RANDONNÉE SPORTIVE – JUDICIUM GRAVEL Yutz, 1 mai 2022, Yutz.

RANDONNÉE SPORTIVE – JUDICIUM GRAVEL Parc d’activités Aéroparc de Yutz Yutz

2022-05-01 00:00:00 00:00:00 – 2022-05-01 16:30:00 16:30:00 Parc d’activités Aéroparc de Yutz

Yutz Moselle Yutz

15 EUR

Revenez à l’Essence même du vélo avec la Judicium Gravel, l’événement qui révolutionne les randonnées ! Défiez vous sur les segments Strava ou profitez en famille des circuits et de nos ravitaillements « responsables » sur 3 parcours distincts les uns des autres : 20, 50 et 80 km !

« La JUDICIUM Gravel» est une randonnée ouverte à tout participant, adapté à la pratique du Gravel, mais accessible également en VTT et VTTAE.

Les participants doivent choisir un circuit adapté à leur condition physique et leur matériel.

Départ et arrivée depuis le village Gravel situé à l’Aéroparc de YUTZ (à côté du PUMPTRACK), parkings publics à proximité.

Sont proposés buvette et restauration, ainsi que des animations et stands de nos partenaires sur le site du Village Gravel.

cscyutz@gmail.com https://www.cscyutz.com/judiciumgravel/

CSC Yutz

Parc d’activités Aéroparc de Yutz Yutz

dernière mise à jour : 2022-04-27 par