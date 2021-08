Randonnée spectacle SAUVAGE(s) d’après Maupassant Conservatoire de Clamart, 18 septembre 2021, Clamart.

Conservatoire de Clamart, le samedi 18 septembre à 15:00

Mise en scène : Louise Lévêque / Interprétation et chant : Maruska Le Moing / Piano (enregistré) : Yuko Osawa Avec des extraits de Ravel, Purcell, Debussy, Offenbach… **_SAUVAGE(s)_** est le troisième livre / randonnée de la Bibliothèque Vivante de la Compagnie Vivre dans le feu. Après Balzac et Jack London, deux nouvelles de Maupassant : _La Mère Sauvage_ et _Mademoiselle Fifi_. **Maruska Le Moing**, comédienne et soprano guide le public dans une randonnée littéraire et musicale. Elle donnera à entendre deux textes de guerre qui interrogent la part « monstrueuse » de deux femmes, deux femmes puissantes autant qu’elles sont fragiles dans un contexte éminemment masculin. Le chant lyrique est une piste pour crier l’indicible, l’irréparable, l’effroi mis en mot par Maupassant. Pour activer, avec le récit et le chant, le souffle du spectateur, nous lui proposons de poursuivre l’interprète le temps d’une randonnée. Le paysage du Bois de Clamart comme scénographie de l’imaginaire, le public court, ralentit, s’enthousiasme et s’effraie avec ces personnages féminins. La marche stimule la disponibilité à la littérature, à l’expérience sensorielle guidée par les images mentales et le rythme de la mise en scène. Transformer la randonnée en espace littéraire et musicale et transformer la perception de la musique et du texte par la randonnée, _SAUVAGE(s)_ vous propose une expérience sensorielle en plein air.

Gratuit sur réservation. Nombre de places limité (40)

Randonnée spectacle par la Compagnie Vivre dans le feu, d’après deux nouvelles de Maupassant : La Mère Sauvage et Mademoiselle Fifi. Avec des extraits de Ravel, Purcell, Debussy, Offenbach…

Conservatoire de Clamart Place Hunebelle 92140 Clamart Clamart Hauts-de-Seine



