Ploudiry Ploudiry Finistère, Ploudiry Randonnée spéciale estivants Ploudiry Ploudiry Catégories d’évènement: Finistère

Ploudiry

Randonnée spéciale estivants Ploudiry, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Ploudiry. Randonnée spéciale estivants 2021-07-08 14:00:00 – 2021-07-08

Ploudiry Finistère Le groupe de randonneurs du plateau de Ploudiry vous propose une randonnée guidée et gratuite. Un pot de l’amitié est offert par la municipalité à l’issue de la randonnée. Rendez-vous Place de l’église à Ploudiry. Le groupe de randonneurs du plateau de Ploudiry vous propose une randonnée guidée et gratuite. Un pot de l’amitié est offert par la municipalité à l’issue de la randonnée. Rendez-vous Place de l’église à Ploudiry. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Ploudiry Étiquettes évènement : Autres Lieu Ploudiry Adresse Ville Ploudiry lieuville 48.45285#-4.14247