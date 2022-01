Randonnée souterraine dans la citadelle La citadelle de Cambrai Cambrai Catégories d’évènement: Cambrai

du lundi 7 février au lundi 11 avril à La citadelle de Cambrai

Passons aux choses sérieuses : les galeries de la citadelle ne sont pas toutes aménagées comme celles du circuit classique. Dans cette exploration, parcourez des galeries où personne ne va, des couloirs difficiles d’accès et même des souterrains plongés dans le noir total. Oserez-vous suivre votre guide ? À partir de 10 ans, quelques passages difficiles. Prévoir de bonnes chaussures, une tenue adaptée et une lampe de poche.

Tarif unique 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-07T16:30:00 2022-02-07T18:15:00;2022-02-14T16:30:00 2022-02-14T18:15:00;2022-04-11T16:30:00 2022-04-11T18:45:00

