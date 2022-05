Randonnée sous les ailes du vautour fauve

Randonnée sous les ailes du vautour fauve, 8 juillet 2022, . Randonnée sous les ailes du vautour fauve

2022-07-08 09:00:00 – 2022-07-08 15 15 EUR Rapace charognard dépendant de l’homme, le vautour fauve plane au-dessus de nos têtes loin des tumultes d’ici-bas. Son royaume c’est la montagne et ses falaises abruptes. Il y niche en colonie là où la quiétude règne. Sans aller le déranger, venez sur un des sites de nidification majeur du Pays Basque. Vous apprendrez tout ou presque sur ce majestueux oiseau parfois craint et pourtant si utile. RDV à 9h à la mairie d’Itxassou. Réservation obligatoire.

